Sciopero generale 18 maggio stop a treni bus taxi e autostrade | le fasce di garanzia

Il 18 maggio è previsto uno sciopero generale che interesserà treni, autobus, taxi e autostrade, con diverse fasce di garanzia previste. Il sindacato Usb ha annunciato la mobilitazione di 24 ore coinvolgendo lavoratori del settore pubblico e privato, con modalità di adesione differenti a seconda delle categorie. La giornata di protesta si svolgerà in tutto il territorio nazionale, con possibili disagi nei servizi di trasporto.

Il sindacato Usb (Unione Sindacale di Base) ha indetto uno sciopero generale per lunedì 18 maggio. Lo sciopero di 24 ore coinvolgerà il personale del settore pubblico e privato aderente, secondo varie modalità. Queste le motivazioni dello sciopero espresse da Usb: “Il 18 maggio fermiamo il Paese contro guerra, genocidio, riarmo e repressione. Per salari, welfare, sanità, scuola, diritti, democrazia”. Sciopero generale lunedì 18 maggio. Per quanto riguarda l’ adesione, va puntualizzato che il sindacato Usb è sì presente in molti comparti (soprattutto pubblico impiego, scuola, trasporti e sanità), ma non è tra i sindacati confederali maggioritari come Cgil, Cisl e Uil.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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