Sciopero generale 18 maggio stop a treni bus taxi e autostrade | le fasce di garanzia

Da quifinanza.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 maggio è previsto uno sciopero generale che interesserà treni, autobus, taxi e autostrade, con diverse fasce di garanzia previste. Il sindacato Usb ha annunciato la mobilitazione di 24 ore coinvolgendo lavoratori del settore pubblico e privato, con modalità di adesione differenti a seconda delle categorie. La giornata di protesta si svolgerà in tutto il territorio nazionale, con possibili disagi nei servizi di trasporto.

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Il sindacato Usb (Unione Sindacale di Base) ha indetto uno sciopero generale per lunedì 18 maggio. Lo sciopero di 24 ore coinvolgerà il personale del settore pubblico e privato aderente, secondo varie modalità. Queste le motivazioni dello sciopero espresse da Usb: “Il 18 maggio fermiamo il Paese contro guerra, genocidio, riarmo e repressione. Per salari, welfare, sanità, scuola, diritti, democrazia”. Sciopero generale lunedì 18 maggio. Per quanto riguarda l’ adesione, va puntualizzato che il sindacato Usb è sì presente in molti comparti (soprattutto pubblico impiego, scuola, trasporti e sanità), ma non è tra i sindacati confederali maggioritari come Cgil, Cisl e Uil.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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