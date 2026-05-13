Scuola il 18 maggio sciopero generale | possibile stop a lezioni e servizi Avviso Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che il 18 maggio 2026 si terrà uno sciopero generale indetto dalla Confederazione USB. La giornata potrebbe comportare la sospensione delle lezioni e dei servizi scolastici, secondo quanto annunciato dall’organizzazione sindacale. L’eventuale adesione degli insegnanti e del personale alle proteste potrebbe influenzare le attività previste nelle scuole di tutto il paese.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso un avviso relativo allo sciopero generale proclamato dalla Confederazione USB per l’intera giornata di lunedì 18 maggio 2026. L’agitazione riguarda tutte le categorie pubbliche e private e coinvolge anche il comparto “Istruzione e Ricerca”, settore scuola, con l’adesione di USB Pubblico Impiego e FI-SI. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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