Sciopero generale | guida agli orari dei bus garantiti

Venerdì 29 maggio sarà caratterizzato da uno sciopero generale che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private a livello nazionale. Le organizzazioni sindacali Cub, Sgb, ADL Varese, SI Cobas, USI-CIT e USI 1912 hanno annunciato la mobilitazione, che durerà tutta la giornata. A causa della protesta, i servizi di trasporto pubblico subiranno modifiche e interruzioni. Le aziende di trasporto hanno predisposto un elenco di orari di corse garantite e di eventuali variazioni.

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