Compensi ai professionisti nella PA | dal 15 giugno stop ai pagamenti sotto i 5.000 euro in presenza di debiti fiscali CIRCOLARE Ministero Giustizia
Dal 15 giugno entrerà in vigore una nuova circolare del Ministero di Giustizia che limita i pagamenti della Pubblica Amministrazione ai professionisti, sospendendo quelli inferiori ai 5.000 euro in presenza di debiti fiscali. La misura riguarda i pagamenti effettuati dalla PA e si applica a tutte le transazioni di importo inferiore alla soglia stabilita, in modo da verificare eventuali situazioni di debito contributivo o fiscale.
Una stretta significativa sui pagamenti della Pubblica Amministrazione in favore dei liberi professionisti è in arrivo a partire dal prossimo 15 giugno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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