A partire dal 2027, la raccolta dei ricci di mare sarà sospesa per un periodo di tre o quattro anni. La proposta arriva da un rappresentante di un’associazione di consumatori, che ha anche chiesto interventi finanziari per aiutare i pescatori coinvolti. La decisione si inserisce in un piano di recupero delle risorse marine, che mira a tutelare le specie e sostenere chi lavora nel settore.

Gianni Fanni, presidente di Unicoop Oristano, propone l’arresto della raccolta dei ricci di mare per un periodo tra i 3 e i 4 anni a partire dal 2027, richiedendo contemporaneamente sostegni economici lavora nel settore. L’iniziativa nasce dalla necessità di contrastare il forte declino degli stock di ricci, come indicato dai dati parziali. L’obiettivo è permettere all’ecosistema di rigenerarsi senza distruggere l’economia dei pescatori locali. L’Assessorato regionale dell’Agricoltura sta attualmente definendo strategie per bilanciare la ripresa ambientale con la tutela dell’occupazione, cercando di superare le paralisi amministrative registrate negli anni passati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop ai ricci dal 2027: piano di recupero e aiuti ai pescatori

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