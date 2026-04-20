Sospeso lo sciopero degli autotrasportatori dopo l’investimento di un camionista

Lo sciopero degli autotrasportatori, annunciato a livello nazionale per protestare contro il rincaro dei carburanti, è stato sospeso dopo che un camionista coinvolto nella protesta è stato investito e ha perso la vita in un incidente sulla A1 in provincia di Caserta. L'episodio ha provocato una immediata interruzione delle mobilitazioni previste, portando a una sospensione delle azioni di protesta in tutta Italia.

Era da poco iniziato in tutta Italia lo sciopero nazionale degli autotrasportatori, proclamato per protestare contro il caro carburante, quando un camionista, impegnato nella protesta, è stato investito e ucciso da un’auto sulla A1 in provincia di Caserta. A seguito dell’episodio, Trasportounito (che aveva indetto l’agitazione) ha deciso di sospendere lo sciopero che avrebbe dovuto durare fino al 25 aprile. La protesta, proclamata nonostante le valutazioni della commissione Garanzia sciopero, avrebbe messo a rischio la logistica e la distribuzione delle merci con un possibile aumento dei prezzi al consumo per gli utenti finali. Se l’adesione...🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sospeso lo sciopero degli autotrasportatori dopo l’investimento di un camionista Notizie correlate Morto un camionista travolto da un’auto durante la protesta degli autotrasportatori: Trasportounito sospende lo scioperoStava protestando contro l’emergenza legata al caro carburante nella prima delle cinque giornate di sciopero nazionale degli autotrasportatori... Camion fermi con lo sciopero degli autotrasportatori, c’è davvero un’emergenza carburante?Lo sciopero dei tir annunciato in risposta al caro carburante è la punta dell’iceberg di un settore in affanno. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Comitato dei trasportatori siciliani convocato da Salvini, sospeso il blocco dei tir nell'Isola; Caro – carburanti: sospeso lo sciopero degli autotrasportatori in Sicilia; Agitazione dei camionisti, gli stop a raffica del trasporto su gomma ed il caro gasolio; Sciopero autotrasportatori da oggi 20 aprile contro caro carburante: rischio blocco merci. Morto un camionista travolto da un’auto durante la protesta degli autotrasportatori: Trasportounito sospende lo scioperoLuigi Nappo, 55 anni, è stato travolto da una Mini Cooper mentre partecipava alla protesta contro il caro carburante sull'A1 ... ilfattoquotidiano.it Sospeso lo sciopero degli autotrasportatori dopo l’investimento di un camionistaEra da poco iniziato in tutta Italia lo sciopero nazionale degli autotrasportatori, proclamato per protestare contro il caro carburante, quando un camionista, impegnato nella protesta, è stato investi ... msn.com LA DOMENICA DI PROMOZIONE: FIATO SOSPESO CUBINO, PASSA IL PONTASSIEVE. Il racconto domenicale di Promozione nell'articolo. - facebook.com facebook Un super nastro per Sofia! Fiato sospeso fino all’ultimo rischio… ma fa davvero bene. Come sempre altissimo il livello interpretativo, bene l’esecuzione. Il punteggio di 28.500 la fa balzare subito in seconda posizione. Un altro argento per lei. #WCBaku #italg x.com