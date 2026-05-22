Il governo Meloni trova un’intesa con gli autotrasportatori Sospeso lo sciopero dopo l’incontro a Palazzo Chigi | ecco le garanzie

Il governo ha raggiunto un accordo con gli autotrasportatori, sospendendo lo sciopero dopo un incontro a Palazzo Chigi. Tra le misure approvate, la compensazione delle accise trimestrale sarà ridotta da 60 a 30 giorni. È prevista anche la sospensione dei versamenti fiscali per un mese, al fine di garantire liquidità alle imprese del settore. Inoltre, è stata istituita una consulta generale dedicata all’autotrasporto, che si occuperà di tutte le questioni normative e del confronto con le autorità governative.

Riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrale, sospensione versamenti fiscali di un mese per garantire liquidità alle imprese, costituzione di una consulta generale per l’autotrasporto per tutte le questioni normative e confronto con il governo. Questi alcuni punti al tavolo con gli autotrasportatori. Misure che avrebbero convinto le associazioni del settore, fermando di fatto la protesta. «Difendere l’autotrasporto significa difendere il potere d’acquisto delle famiglie», avrebbe detto la premier Giorgia Meloni durante l’incontro. Altri 200 milioni all’autotrasporto. «L’incontro è andato molto bene. Il governo ha accolto in parte le nostre richieste, tra cui la principale. 🔗 Leggi su Open.online

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