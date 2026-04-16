Cairo sorride all’Italia | undici fiorettisti azzurri si prendono il tabellone principale

Undici atleti italiani di fioretto maschile sono riusciti a qualificarsi per il tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo in corso al Cairo. La squadra azzurra si presenta con numeri importanti, dimostrando una buona preparazione e determinazione in vista delle gare decisive. La competizione si svolge sulla pedana egiziana, con gli atleti italiani che affrontano le sfide più impegnative della stagione.

L’Italia del fioretto maschile si presenta in forze alla giornata clou della Coppa del Mondo del Cairo. Saranno infatti undici gli azzurri del CT Simone Vanni al via al tabellone principale di sabato, dopo una fase preliminare che ha confermato la profondità del gruppo italiano. La tappa egizia. in programma da oggi fino al 19 aprile, entra così nel vivo con un’Italia numerosa e ambiziosa, pronta a recitare un ruolo da protagonista anche nella prova individuale. A guidare la pattuglia azzurra ci sono i nomi già ammessi di diritto in base al ranking mondiale, come Guillame Bianchi, Tommaso Marini e Filippo Macchi. A loro si sono aggiunti subito, grazie al rendimento nei gironi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Davide Filippi ed Edoardo Luperi.🔗 Leggi su Sportface.it

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