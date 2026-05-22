Schianto tra camion sulla Domiziana uno si ribalta | due feriti | FOTO

Un incidente stradale si è verificato sulla strada Domitiana, nel comune di Mondragone, intorno all’ora di pranzo. Due camion si sono scontrati tra loro, provocando il ribaltamento di uno dei veicoli. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, e due persone sono rimaste ferite nell’incidente. L’evento è avvenuto nel tratto all’altezza del chilometro 21. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e gestendo la viabilità nella zona.

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