Schianto tra camion sulla Domiziana uno si ribalta | due feriti | FOTO
Un incidente stradale si è verificato sulla strada Domitiana, nel comune di Mondragone, intorno all’ora di pranzo. Due camion si sono scontrati tra loro, provocando il ribaltamento di uno dei veicoli. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, e due persone sono rimaste ferite nell’incidente. L’evento è avvenuto nel tratto all’altezza del chilometro 21. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e gestendo la viabilità nella zona.
Brutto incidente stradale sulla Domitiana, all’altezza del chilometro 21, a Mondragone.Due mezzi pesanti si sono scontrati intorno all’ora di pranzo. In seguito all’impatto uno dei due camion si è ribaltato mentre l’altro è finito fuori strada. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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