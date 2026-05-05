Schianto mostruoso sulla statale camion si ribalta | è dramma

Nella serata del 5 maggio, lungo una delle principali strade del nord Sardegna, si è verificato un incidente grave che ha coinvolto un camion. L’automezzo ha perso il controllo, invadendo la corsia opposta e ribaltandosi. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno lavorato per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

Un’improvvisa perdita di controllo, poi l’invasione della corsia opposta e il ribaltamento. Attimi di paura nella serata del 5 maggio lungo una delle arterie più trafficate del nord Sardegna. L’incidente si è verificato intorno alle 20 sulla strada Due Mari, nel tratto tra Alghero e Sassari. Coinvolto un furgone carico di materiale ferroso, che per cause ancora da chiarire ha improvvisamente sbandato, finendo per ribaltarsi dopo aver invaso la carreggiata opposta. Il conducente, unica persona a bordo, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso di Sassari. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di rimozione del mezzo incidentato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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INCIDENTE TERRIBILE SULL'AUTOSTRADA! Camion Coinvolti e Chiusura Totale!

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