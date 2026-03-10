Auto si cappotta alla Crocetta conducente incastrato tra le lamiere

Nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere Crocetta a Parma si è verificato un incidente stradale tra due veicoli all’incrocio tra via Sante Vincenzi e via Mordacci. Una delle auto si è cappottata, mentre il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre il ferito e gestire la situazione. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Incidente nel primo pomeriggio tra via Sante Vincenzi e via Mordacci. Sul posto vigili del fuoco, polizia e mezzi del 118 Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere Crocetta, a Parma. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Sante Vincenzi e via Mordacci e una delle vetture si è cappottata. L’allarme è scattato alle 14.52 e i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Questura di Parma e i sanitari del 118 con auto infermieristica e automedica. Secondo i primi accertamenti, il conducente sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

