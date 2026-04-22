Incidente all' incrocio tra Tor Tre Ponti e Pantanaccio | carambola fra tre auto due feriti

Questa mattina, all'incrocio tra via Tor Tre Ponti e Pantanaccio, si è verificata una carambola tra tre veicoli. L’incidente si è verificato nella zona periferica della città e ha coinvolto due persone, rimaste ferite. I mezzi sono stati coinvolti in una collisione che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso. Al momento, le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Un incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 22 aprile, alla periferia del capoluogo. Il sinistro è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Tor Tre Ponti e Pantanaccio. Una carambola che ha coinvolto tre veicoli e ha provocato il ferimento di due persone.I rilievi sono affidati agli.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Incidente a Torino Lesna: scontro fra due auto all'incrocio, tre feriti in ospedaleUn incidente è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 13 marzo 2026, all'incrocio tra via Mattei e strada della Pronda a Torino. Incidente sulla Pontina: camion perde un frigo, poi la carambola fra auto. Tre feritiPer evitare l’impatto con l’elettrodomestico le tre vetture sono entrate in collisione fra loro. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: +++ FLASH +++ LATINA | Incidente tra più auto in via Tor Tre Ponti, traffico in tilt all’incrocio Pantanaccio; Incidente su Via del Pantanaccio, tre auto coinvolte, due feriti: caos traffico. Incidente in via Tor Tre Ponti a Latina, due feriti portati al GorettiÈ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Latina in via Tor Tre Ponti all'altezza dell'incrocio con via del Pantanaccio all'ingresso della città. Nell'inchidente s ... latinaoggi.eu Auto contro un palo e carambola tra tre veicoli: due feriti alla periferia di LatinaDoppio incidente nel giro di 24 ore a Latina, dove la viabilità in ingresso alla città è stata messa alla prova da due distinti episodi. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato questa mattina in v ... latinapress.it È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Latina in via Tor Tre Ponti all'altezza dell'incrocio con via del Pantanaccio all'ingresso della città - facebook.com facebook