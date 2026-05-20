Schianto tra auto e scooter nel Milanese | due feriti gravi

Da milanotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio a Castano Primo, nel Milanese, si è verificato un incidente stradale tra un’auto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato due persone in condizioni gravi in ospedale. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause dell’incidente.

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Incidente stradale all’altezza di Castano Primo, comune a nord-ovest di Milano, nel pomeriggio di oggi (mercoledì). Secondo quanto ricostruito da Areu, l’Agenzia regionale di emergenza urgenza, un’automobile e uno scooter si sono scontrati sulla strada provinciale 34 dir.Feriti un uomo e una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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