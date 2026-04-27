Nella notte di domenica 26 aprile, lungo la strada statale 223 Siena-Grosseto nel Comune di Sovicille, si è verificato un incidente stradale. Un’auto si è ribaltata e ha preso fuoco, causando la morte di un uomo di 37 anni. I soccorritori hanno trovato il veicolo in fiamme e, dopo aver spento le fiamme, hanno rinvenuto il corpo carbonizzato all’interno.

Sovicille (Siena), 27 aprile 2026 – Morto carbonizzato all’interno della propria auto. E’ quanto accaduto ieri sera poco prima di mezzanotte, domenica 26 aprile, lungo la strada statale 223 Siena-Grosseto all’altezza del km 57, nel Comune di Sovicille. Un uomo di 37 anni ha perso la vita dopo essersi ribaltato con la macchina. Per cause ancora da accertare, il mezzo è uscito di strada e si è incendiato in seguito all’impatto con il guard rail. Pronto l’intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco, ma per il 37enne non c’era già più nulla da fare. Il suo corpo è stato ritrovato soltanto al termine delle operazioni di spegnimento. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia stradale e personale Anas.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto nella notte, auto si ribalta e prende fuoco. Un 37enne ritrovato morto tra le lamiere

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