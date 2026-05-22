A Berna è iniziata la tre giorni dedicata alla spada maschile, con sette spadisti italiani presenti nel tabellone principale. La competizione rappresenta l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo in programma quest’anno. Gli atleti italiani hanno raggiunto la città svizzera, pronti a confrontarsi con i loro avversari provenienti da vari paesi. La fase iniziale delle gare ha visto i primi scontri diretti tra i concorrenti, mentre le qualificazioni si sono svolte nelle giornate precedenti.

Si è aperta la tre giorni di gare a Berna per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di spada maschile. Saranno sette gli spadisti azzurri qualificati per il tabellone principale, dove erano già presenti Matteo Galassi e Davide Di Veroli grazie alla loro posizione nel ranking mondiale. Dopo una strepitosa fase a gironi, chiusa rispettivamente al primo ed al secondo posto, si sono qualificati Gianpaolo Buzzacchino ed Enrico Piatti ed insieme a loro poi anche Valerio Cuomo, che ha centrato il sedicesimo posto. Negli assalti preliminari si sono poi qualificati Simone Mencarelli e Nicolò Del Contrasto. Purtroppo all’ultima stoccata è stato eliminato Filippo Armoleo, sconfitto con il punteggio di 10-9 dal sudcoreano Nam Yeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, sette spadisti azzurri in tabellone a Berna

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