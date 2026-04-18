Scherma | tre spadisti raggiungono il tabellone principale al Grand Prix di Budapest

Tre schermidori italiani sono riusciti a superare le qualificazioni e accederanno direttamente al tabellone principale del Grand Prix di scherma 2025-2026, in programma a Budapest. La competizione si svolge questa settimana nella capitale ungherese e riguarda la specialità della spada. L’evento prevede la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, con gli azzurri che si preparano a sfidarsi sui proconesi.

Saranno complessivamente tre gli azzurri che prenderanno parte al tabellone principale sulla pedana di Budapest, città dell’Ungeria teatro questo fine settimana del Grand Prix di scherma 2025-2026, specialità spada. Dopo un cammino più che brillante infatti ha staccato il pass per la fase che conta Fabrizio Cuomo, autore di un grande segmento a gironi che gli ha permesso di raggiungere Matteo Galassi e Davide Di Veroli, già dentro in virtù del ranking. Niente da fare invece per il resto della truppa tricolore?, fermatasi nel tabellone di qualificazione successivo. Stiamo parlando di Simone Mencarelli, Andrea Santarelli, Filippo Armaleo, Marco Francesco Locatelli, Enrico Piatti, Ettore Leporati, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo e Pietro Nicoli.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma: tre spadisti raggiungono il tabellone principale al Grand Prix di Budapest Notizie correlate Leggi anche: Scherma: nove spadisti si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di Doha Scherma: sette spadiste in lizza per il tabellone principale al Grand Prix di BudapestTermina con la promozione di tre rappresentanti della Nazionale italiana la dura giornata di qualificazione da poco terminata sulla pedana di... Panoramica sull’argomento Scherma: sette spadiste in lizza per il tabellone principale al Grand Prix di BudapestTermina con la promozione di tre rappresentanti della Nazionale italiana la dura giornata di qualificazione da poco terminata sulla pedana di Budapest, ... oasport.it Scherma, spadisti in gara in Qatar(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Sabato di scherma a Doha, in Qatar, dove è in corso la seconda giornata del Grand Prix FIE di spada maschile e femminile. In pedana da una parte gli assalti del tabellone ... lagazzettadelmezzogiorno.it