Inizia la fase principale del Grand Prix di spada a Medellin, ultimo evento della stagione. Nove spadisti italiani sono stati qualificati per competere nella giornata di domenica. La competizione si svolge nel tradizionale impianto colombiano, con gli atleti pronti a sfidarsi negli assalti che determineranno i risultati finali. La giornata vedrà coinvolti gli spadisti italiani che hanno superato le qualificazioni e si preparano per le sfide successive.

Si è alzato il sipario sul Grand Prix di spada a Medellin, l’ultimo di questa stagione. Saranno nove gli azzurri che parteciperanno agli assalti del tabellone principale nella giornata di domenica. L’unico già certo della presenza era Matteo Galassi, numero quattro del ranking, anche perchè in Colombia è assente Davide Di Veroli, rimasto in Italia per recuperare da un problema fisico. Dopo la fase a gironi un ottimo Cristiano Sena è riuscito a staccare il biglietto per il tabellone principale grazie a sei vittorie in altrettanti assalti. Nei turni preliminari si sono poi qualificati Andrea Santarelli, Simone Mencarelli, Filippo Armaleo, Fabrizio Cuomo, Enrico Piatti, Fabio Mastromarino e Marco Paganelli.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, nove spadisti azzurri qualificati per il Grand Prix di Medellin

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