Scherma sette sciabolatrici staccano il pass per il tabellone principale a Lima

Sette sciabolatrici della Nazionale italiana si sono qualificate per il tabellone principale durante la fase di qualificazione della tappa di Lima della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma femminile. La giornata ha visto la partecipazione di diverse atlete che hanno superato le battute iniziali della competizione, contribuendo a completare il quadro delle qualificate. La manifestazione si svolge in questo fine settimana presso la pedana di Lima, in Perù.

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