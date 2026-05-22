Scherma sette sciabolatrici staccano il pass per il tabellone principale a Lima
Sette sciabolatrici della Nazionale italiana si sono qualificate per il tabellone principale durante la fase di qualificazione della tappa di Lima della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma femminile. La giornata ha visto la partecipazione di diverse atlete che hanno superato le battute iniziali della competizione, contribuendo a completare il quadro delle qualificate. La manifestazione si svolge in questo fine settimana presso la pedana di Lima, in Perù.
Si conclude con la qualificazione di sette rappresentanti della Nazionale azzurra la lunga giornata di qualificazione valida per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola femminile, in fase di svolgimento questo weekend presso la pedana di Lima, in Perù. Già certa di prendere parte agli assalti che contano era la sola Michela Battiston, automaticamente dentro in virtù del migliore ranking. Ad aggiungersi subito alla portacolori ci hanno pensato Manuela Spica e Mariella Viale, autrici di una brillante fase a gironi. Successivamente, accedendo al tabellone preliminare, si sono distinte Chiara Mormile, Rebecca Gargano, Vittoria Mocci e Claudia Rotili. 🔗 Leggi su Oasport.it
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