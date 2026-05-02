Scherma | nove sciabolatrici staccano il pass per il tabellone principale al Grand Prix di Incheon

Al Grand Prix di scherma in corso a Incheon, in Corea del Sud, si sono svolte le qualificazioni per il tabellone principale. Nove sciabolatrici italiane sono riuscite a superare la fase preliminare e ad accedere alla fase successiva della competizione. La giornata ha visto un risultato positivo per l’Italia nel settore femminile, con otto atlete che hanno conquistato il pass attraverso le gare di qualificazione.

Una buona giornata per la sciabola italiana. Oggi si è infatti disputata la qualificazione valida per il tabellone principale del Grand Prix di Scherma 2026, evento attualmente in scena a Incheon, in Corea del Sud, dove hanno staccato il pass complessivamente otto azzurre. A raggiungere subito l’unica portacolori ammessa di diritto, ovvero Michela Battiston, numero sette del ranking, sono state le compagne Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Carlotta Fusetti e Chiara Mormile, abili a staccare il pass fin dalla fa se a gironi. Poi, agli assalti preliminari, si sono assicurate l’ingresso anche Mariella Viale, Manuela Spica, Martina Criscio e Francesca Romana Lentini.🔗 Leggi su Oasport.it

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