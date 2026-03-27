Scherma | sette sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale a Budapest

A Budapest si è conclusa la fase preliminare della tappa di Coppa del Mondo di scherma, specialità sciabola maschile. Durante la giornata sono stati sette gli sciabolatori che hanno conquistato il pass per il tabellone principale, portando a termine le proprie qualificazioni. La competizione prosegue con le fasi successive della manifestazione, che si svolge nella capitale ungherese nel fine settimana.

Va in archivio la lunga giornata dedicata alle fase preliminare in quel di Budapest, città che ospita questo weekend la tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di scherma, specialità sciabola maschile. Saranno complessivamente sette gli azzurri che prenderanno parte al tabellone principale di domani, cinque dei quali si sono assicurati il ticket proprio passando per le eliminatorie. Erano già certi della partecipazione in virtù del ranking Luca Curatoli e Michele Gallo, entrambi al rientro dopo l’infortunio che li ha tenuto fuori a Salt Lake City. Il portacolori a distinguersi maggiormente tra tutti i connazionali è stato Pietro Torre, abile a passare il turno fin dal segmento a gironi, partendo da numero 3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma: sette sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale a Budapest Articoli correlati Scherma: in Coppa del Mondo sette spadiste approdano nel tabellone principale a FujairahSaranno complessivamente sette le azzurre che saliranno in pedana nella giornata di sabato in quel di Fujairah, città degli Emirati Arabi Uniti... Leggi anche: Scherma: nove spadisti si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di Doha Tutto quello che riguarda Scherma sette sciabolatori staccano il... Scherma: sette sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale a BudapestVa in archivio la lunga giornata dedicata alle fase preliminare in quel di Budapest, città che ospita questo weekend la tappa valida per la Coppa del ... oasport.it Impresa degli sciabolatori azzurri: oro ai Mondiali di scherma paralimpica!Il team guidato dal commissario tecnico Antongiulio Stella, affiancato in panchina dal maestro Giuseppe Costanzo, ha debuttato negli ottavi di finale affrontando e battendo i padroni di casa della ... corrieredellosport.it