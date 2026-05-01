Scherma Grand Prix di Incheon | sei sciabolatori azzurri nel tabellone principale maschile

Al Grand Prix di Incheon di scherma, sei atleti italiani sono entrati nel tabellone principale maschile di sciabola. Curatoli, che era testa di serie, ha ottenuto un buon risultato, mentre Torre e Neri si sono distinti nei gironi con sei vittorie su sei incontri. Sono stati qualificati anche Gallo, Bertini e Mastrullo, completando così la squadra italiana in vista delle eliminatorie.

Curatoli testa di serie, Torre e Neri brillano nei gironi con sei su sei: qualificati anche Gallo, Bertini e Mastrullo. Fuori in sei, tra cui Rea squalificato per proteste. Sei sciabolatori italiani hanno conquistato il diritto a gareggiare nel tabellone principale maschile del Grand Prix di Incheon, in Corea del Sud, in programma domenica. Una giornata di qualificazioni che ha regalato soddisfazioni, ma anche qualche delusione, alla spedizione azzurra. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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