Scherma | dodici sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale al Trofeo Luxardo

A Padova si sta disputando la sessantasettesima edizione del Trofeo Luxardo, una tappa della Coppa del Mondo di scherma nella specialità sciabola maschile. Nel corso della competizione, dodici sciabolatori si sono qualificati per il tabellone principale, che si terrà domani. La gara si svolge nel weekend e coinvolge atleti provenienti da diverse nazioni, che si contendono i primi posti in questa fase del torneo.

Saranno ben dodici gli sciabolatori che prenderanno parte al t abellone principale domani a Padova, città che ospita questo weekend la sessantasettesima edizione del Trofeo Luxardo, gara valida per la Coppa del Mondo di scherma, specialità sciabola maschile. Nello specifico undici schermidori hanno superato l’ostica fase ad eliminazione andata in scena quest’oggi, raggiugnendo così Luca Curatoli, unico portacolori già ammesso in virtù del ranking. I più brillanti del lotto sono stati Michele Gallo, Matteo Neri, Marco Mastrullo, Giorgio Marciano ed Antonio Tallarico, abili a qualificarsi dal segmento a gironi. Poi, nella fase a tabellone, si sono aggiudicati il passaggio del turno anche P ietro Torre, Leonardo Reale, Edoardo Cantini, Francesco Bonsanto, Lupo Veccia Scavalli e Lorenzo Ottaviani.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma: dodici sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale al Trofeo Luxardo Notizie correlate Scherma: sette sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale a BudapestVa in archivio la lunga giornata dedicata alle fase preliminare in quel di Budapest, città che ospita questo weekend la tappa valida per la Coppa del... Leggi anche: Scherma: nove spadisti si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di Doha Tutti gli aggiornamenti Scherma: dodici sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale al Trofeo LuxardoSaranno ben dodici gli sciabolatori che prenderanno parte al tabellone principale domani a Padova, città che ospita questo weekend la sessantasettesima ... oasport.it Scherma, tutte le armi in pedana nel fine settimana. Attesa per il Trofeo Luxardo a PadovaSarà un fine settimana infuocato per la scherma, considerando che da oggi a domenica saranno impegnate in pedana tutte le armi. Un lungo giro per il mondo ... oasport.it