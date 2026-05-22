scatta la massima pressione usa su cuba

Gli Stati Uniti hanno intensificato le misure di pressione su Cuba, mentre la popolazione locale si trova in condizioni di grande difficoltà, con poche risorse a disposizione. La situazione economica è peggiorata e cresce il malcontento nei confronti della famiglia al potere. Le restrizioni e le sanzioni sembrano aver contribuito a un aumento delle tensioni sociali, alimentando il desiderio di cambiamento tra molti cittadini. La situazione rimane complessa e al centro di numerosi dibattiti politici e internazionali.

L’«Isola grande» si trova di fronte a una svolta davvero storica, alla ricerca del proprio futuro, fermo dal 1959, quando trionfò la Rivoluzione castrista, che pure aveva suscitato all’epoca immense speranze di un «mondo migliore». Ma questi 70 anni «rivoluzionari» sono stati, purtroppo, costellati di promesse non mantenute, ambizioni inappagate, traguardi mancati e illusioni perdute, che hanno causato il progressivo impoverimento del paese e un accentuato degrado della condizione sociale della popolazione. Ricordo che Cuba, prima della Rivoluzione, pur con tutte le sue contraddizioni politiche e i suoi squilibri sociali, era uno dei Paesi... 🔗 Leggi su Laverita.info

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