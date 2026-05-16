Embargo petrolifero voli spia e mirino giudiziario su Castro | così Trump aumenta la pressione su Cuba

Negli Stati Uniti si intensificano le azioni contro Cuba, con misure che includono un embargo petrolifero e voli spia. Un’indagine giudiziaria è stata avviata nei confronti di un ex funzionario, mentre le autorità hanno rafforzato le operazioni di sorveglianza nei confronti dell’isola. Queste iniziative seguono una serie di mosse volte a esercitare pressione politica ed economica, con il governo statunitense che mira a influenzare le attività e le relazioni di Cuba con altri paesi.

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