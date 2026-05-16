Embargo petrolifero voli spia e mirino giudiziario su Castro | così Trump aumenta la pressione su Cuba
Negli Stati Uniti si intensificano le azioni contro Cuba, con misure che includono un embargo petrolifero e voli spia. Un’indagine giudiziaria è stata avviata nei confronti di un ex funzionario, mentre le autorità hanno rafforzato le operazioni di sorveglianza nei confronti dell’isola. Queste iniziative seguono una serie di mosse volte a esercitare pressione politica ed economica, con il governo statunitense che mira a influenzare le attività e le relazioni di Cuba con altri paesi.
La guerra in Iran non è ancora archiviata ma la Casa Bianca già guarda al suo prossimo obiettivo. Cuba. Come più volte anticipato da Washington, dopo Venezuela e Iran nel menù dell’amministrazione repubblicana guidata da Donald Trump c’è infatti proprio l’Avana. Questa settimana, ricostruisce il New York Times, la squadra del tycoon ha intensificato drasticamente la pressione sul regime cubano. L’embargo petrolifero totale decretato dagli americani a seguito dell’estrazione del dittatore venezuelano Nicolas Maduro, grande sostenitore di Cuba, ha portato le autorità dell’isola ad annunciare l’esaurimento delle riserve di greggio. Intanto,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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