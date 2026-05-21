Gli Usa schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi | Trump alza la pressione su Cuba

Gli Stati Uniti hanno inviato la portaerei Nimitz e il suo gruppo d'attacco nei Caraibi, come comunicato dal Comando Sud. L'operazione è avvenuta ieri e rappresenta un aumento della presenza militare nella regione. La portaerei è di propulsione nucleare e fa parte di un'unità navale di grandi dimensioni. La mossa segue le recenti dichiarazioni e azioni di un dirigente politico di rilievo, che ha intensificato le tensioni con Cuba.

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