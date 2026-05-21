Gli Usa schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi | Trump alza la pressione su Cuba
Gli Stati Uniti hanno inviato la portaerei Nimitz e il suo gruppo d'attacco nei Caraibi, come comunicato dal Comando Sud. L'operazione è avvenuta ieri e rappresenta un aumento della presenza militare nella regione. La portaerei è di propulsione nucleare e fa parte di un'unità navale di grandi dimensioni. La mossa segue le recenti dichiarazioni e azioni di un dirigente politico di rilievo, che ha intensificato le tensioni con Cuba.
Il dispiegamento annunciato dal Southcom coincide con l’incriminazione di Raúl Castro per l’abbattimento di due aerei civili nel 1996 L’arrivo della portaerei nucleare USS Nimitz nei Caraibi segna un nuovo passaggio nella crescente pressione degli Stati Uniti su. Il dispiegamento, annunciato dal Comando Sud americano (Southcom), coincide con l’annuncio del Dipartimento di Giustizia statunitense, che ieri ha formalizzato l’incriminazione dell’ex presidente Raúl Castro per l’abbattimento di due velivoli civili nel 1996. Secondo il Southcom, il gruppo d’attacco della Nimitz è entrato ieri nell’area caraibica con l’obiettivo ufficiale di garantire “sicurezza regionale e prontezza operativa”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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