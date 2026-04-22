Una proposta prevede di destinare i fondi previsti dalla legge regionale numero 52 del 2025 alla manutenzione e pulizia delle fonti idriche nei bacini marmiferi carraresi. L’idea arriva da un intervento di un rappresentante regionale, che suggerisce di vincolare le risorse economiche alla tutela delle acque nei territori interessati. Nessuna decisione formale è stata ancora adottata, ma l’argomento è stato portato all’attenzione delle autorità competenti.

Un atto concreto per vincolare i soldi che la legge regionale numero 52 del 2025 destina alla manutenzione e pulizia delle fonti idriche nei bacini marmiferi carraresi. Il presidente della commissione Marmo Nicola Marchetti (Partito democratico) lo ha proposto pochi giorni fa proprio durante i lavori della commissione in Comune, con l’obiettivo di elaborare, prima in commissione e poi in consiglio comunale, un documento per impegnare le risorse che il Comune dovrà versare nelle casse di Gaia verso un utilizzo più appropriato sul territorio comunale. "Nella legge regionale - afferma Nicola Marchetti - sembrerebbe scontato che queste risorse ricadano sul nostro territorio, ma, per evitare fratendimenti, credo che un atto di indirizzo del consiglio comunale sia importante affinché ciò accada veramente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Proposta per il marmo: "Vincoliamo i soldi alla pulizia dei bacini". L’idea di Marchetti

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