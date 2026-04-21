Marcos Cafu ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, toccando vari argomenti legati al calcio. Ha commentato la lite tra due allenatori, affermando che avrebbero dovuto fornire maggiore sicurezza ai calciatori, invece di comportarsi diversamente. La discussione si è estesa anche al futuro del calcio italiano e alla situazione di alcuni allenatori noti, oltre a menzionare l’allenatore che si trova in Brasile.

Marcos Cafu, il “Pendolino”, leggendario terzino destro di Roma e Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, toccando diversi temi: dalla lite Ranieri-Gasp al futuro del calcio italiano, fino al mitico Ancelotti che si gode la bellezza del Brasile. Le parole di Cafu. Il brasiliano interviene a gamba tesa sulla querelle Gasp-Ranieri, dicendosi stupito del loro atteggiamento in quanto uomini fatti e finiti: “Caspita. Il calcio nel rettangolo di gioco segnato dalle quattro linee è così bello. Le polemiche non mi piacciono, a me piaceva giocare e ora piace il gioco, l’azione, la partita, il rispetto per gli avversari e il divertimento in campo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cafu: “Gasp e Ranieri dovevano dare sicurezza ai calciatori e invece guarda che roba…”

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Cafu: Lite Ranieri-Gasp? Non sono ragazzini... Rio, spiaggia, Carnevale: Ancelotti da noi è feliceL’ex capitano della Seleçao: A Roma troppe polemiche, dovevano trasmettere tranquillità ai giocatori e invece... L'Inter è tornata forte, il Milan lo vedo solido, sono amico di Gattuso e sulla vostra ... msn.com

Cafu: Polemica Gasp-Ranieri deve finire per il bene della Roma. Champions? Ci credoLe parole del brasiliano: Entrambi gli interessati devono portare tranquillità alla squadra e ai giocatori e poi sono due uomini molto maturi ... forzaroma.info

Alla Gazzetta: "Troppi stranieri in #SerieA Non è un problema. Anche ai miei tempi c’erano tanti stranieri e l’Italia ai #Mondiali vinceva. È una questione di struttura”. I dettagli: https://www.ilnapolista.it/2026/04/cafu-gasp-e-ranieri-dovevano-dare-sicurezza-ai-c facebook

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