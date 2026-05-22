Scarico abusivo di reflui industriali denunciato 50enne

Durante controlli effettuati nelle ultime settimane, è stato scoperto uno scarico non autorizzato di reflui industriali. Un uomo di 50 anni è stato denunciato per aver effettuato questa attività senza rispettare le normative vigenti. Le operazioni di verifica sono state condotte da agenti delle forze dell'ordine, che hanno rilevato la presenza di sostanze non conformi nelle acque riversate in un corso d'acqua. Il procedimento giudiziario è attualmente in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nipaaf e del Nucleo Carabinieri forestale di Lioni, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, il titolare di un autolavaggio. Nello specifico, l’attività investigativa posta in essere dai militari, permetteva di accertare che un 50 enne del posto, titolare di un autolavaggio, scaricava le acque reflue di lavorazione mediante un sistema di collegamento alla pubblica fognatura senza aver installato vasche apposite di prefiltraggio e disoleazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scarico abusivo di reflui industriali, denunciato 50enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scarico illecito di reflui: denunciato un imprenditoreTempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo... Scarico abusivo di reflui, cantiere navale sequestrato a Castellammare di Stabia:Vernici e solventi direttamente sul suolo e nel fiume Sarno, sequestrato un cantiere da 60mila metri quadri a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Ercolano, sequestrata falegnameria che scaricava reflui direttamente in mareBlitz della Guardia Costiera e Polizia municipale di Ercolano: scoperte gravi irregolarità ambientali in una falegnameria che scaricava acque reflue senza depurazione, con rischio di contaminazione ma ... cronachedellacampania.it Scarichi abusivi sugli scogli a Ercolano, sequestrata falegnameria: reflui finivano direttamente in mareOperazione della Guardia Costiera di Torre del Greco e della Polizia municipale: denunciato il titolare dell’attività, sequestrata un’area di circa 220 metri quadrati ... ilgazzettinovesuviano.com