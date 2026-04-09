Scarico illecito di reflui | denunciato un imprenditore

Durante controlli specifici finalizzati a prevenire scarichi illegali di reflui, è stato denunciato un imprenditore per aver riversato sostanze non autorizzate nel sistema di acque reflue. Le verifiche hanno portato al sequestro di alcune apparecchiature e alla contestazione di violazioni previste dalla normativa ambientale. L’indagine prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità e verificare l’entità del danno ambientale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, un imprenditore 37 enne del posto resosi responsabile di scarico illecito di reflui urbani ed acque reflue di dilavamento. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari ha permesso di accertare che l’officina, in assenza di rete fognaria pubblica, gestiva gli scarichi dell’attività attraverso una vasca di stoccaggio non a norma. Dal sopralluogo effettuato, le acque meteoriche e di dilavamento del parcheggio, venivano gestite in modo illecito con conseguente inquinamento del suolo nudo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scarico illecito di reflui: denunciato un imprenditore Scarico illecito di acque reflue, denunciato imprenditoreNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, in... Teora (AV): Scarico illecito delle acque reflue industriali. Titolare DenunciatoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. A Casal di Principe denunciato un imprenditore per reati ambientali e scarico illecito di acque Temi più discussi: Montoro, deferito per scarico illecito di reflui ed abusivismo edilizio; Inquinamento Fiume Sarno: i Carabinieri denunciano un imprenditore; Capaccio Paestum, sequestro di un’azienda bufalina: irregolarità nella gestione dei reflui; Capaccio Paestum, illecito scarico di reflui: sequestrata azienda zootecnica a Gromola. Mercogliano, scarico illecito di acque reflue. Imprenditore denunciatoL’officina, in assenza di rete fognaria pubblica, gestiva gli scarichi dell’attività attraverso una vasca di stoccaggio non a norma ... orticalab.it Stoccaggio illecito di rifiuti e scarico non autorizzato di acque reflue: nei guai 3 aziende della Val SerianaIntervento mirato del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Bergamo, con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di Gromo, finalizzato al contrasto deg ... bergamonews.it https://www.binews.it/cronaca/mercogliano-av-scarico-illecito-di-acque-reflue-imprenditore-denunciato-dai-carabinieri/ - facebook.com facebook