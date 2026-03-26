Scarico abusivo di reflui cantiere navale sequestrato a Castellammare di Stabia |

Un cantiere navale di 60.000 metri quadrati a Castellammare di Stabia è stato sequestrato a causa di scarichi abusivi di reflui. Sono stati trovati vernici e solventi riversati direttamente sul suolo e nel fiume Sarno. Le autorità hanno effettuato i controlli e fermato le attività nel sito coinvolto in presunte violazioni ambientali.

Vernici e solventi direttamente sul suolo e nel fiume Sarno, sequestrato un cantiere da 60mila metri quadri a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Scarico acque reflue e rifiuti, sequestrato cantiere navaleTempo di lettura: 2 minutiIlleciti ambientali: sequestrato cantiere navale nel Napoletano. Nuovo cantiere navale sequestrato: era abusivo e scaricava rifiuti anche pericolosiOperazione a Castellammare di Stabia da parte dei militari della capitaneria di porto – guardia costiera nell’ambito di un’indagine coordinata dalla... Tutti gli aggiornamenti su Scarico abusivo di reflui cantiere... Scarico abusivo di reflui, cantiere navale sequestrato a Castellammare di Stabia:Vernici e solventi direttamente sul suolo e nel fiume Sarno, sequestrato un cantiere da 60mila metri quadri a Castellammare di Stabia, nel Napoletano ... fanpage.it Scarico abusivo di reflui, sequestrato il cantiere navale Marina di StabiaI carabinieri del Noe hanno fatto scattare i sigilli al cantiere navale Marina di Stabia, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, all'interno dell'omonimo porto turistico della città. (ANSA ... ansa.it