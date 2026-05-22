Caso Epstein l’ex principe Andrea indagato per sospetti reati sessuali

La polizia del Regno Unito ha aperto un’indagine nei confronti di Andrew Mountbatten-Windsor, noto come l’ex principe Andrea, per presunti reati sessuali. L’indagine si concentra su accuse che coinvolgerebbero il duca di York, senza che siano state fornite ulteriori dettagli pubblici. Finora, nessuna accusa formale è stata presentata e l’indagine è ancora in corso. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e sollevato discussioni pubbliche sulla vicenda.

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La polizia del Regno Unito sta indagando su Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, per sospetti reati sessuali. La Thames Valley Police ha dichiarato di essere stata in contatto con gli avvocati di una donna che sostiene di essere stata condotta a Windsor nel 2010 a fini sessuali. “Se dovesse decidere di denunciare il fatto alla polizia, la questione sarà presa sul serio e gestita con attenzione, sensibilità e rispetto per la sua privacy”, ha affermato la polizia in una nota. L’avvocato Brad Edwards aveva dichiarato alla Bbc, a gennaio, di rappresentare una donna che ebbe nel 2010 un rapporto sessuale con l’ex principe britannico nella sua residenza di Windsor, dopo essere stata vittima di traffico di esseri umani da parte del defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Epstein, l’ex principe Andrea indagato per sospetti reati sessuali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scandalo Epstein, l'ex principe Andrea rilasciato dopo 12 ore Sullo stesso argomento Caso Epstein, indagini sull’ex principe Andrea per sospetti reati sessuali: “Chi sa, si faccia avanti”Ancora guai per Andrea Mountbatten-Windsor, fratello minore di Re Carlo d'Inghilterra: sarebbe in corso una indagine anche per sospetti reati... Polizia indaga su ex principe Andrea per sospetti reati sessualiSi aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto... Caso #Epstein, #Andrea d'Inghilterra indagato per sospetti reati sessuali dopo la denuncia di una donna. Lo riportano alcuni media britannici. Finora l'ex Principe è stato indagato, in relazione allo scandalo, per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubbl x.com Gli Stati Uniti annunciano un caso penale contro l'ex presidente cubano Raúl Castro reddit Caso Epstein, indagini sull’ex principe Andrea per sospetti reati sessuali: Chi sa, si faccia avantiAncora guai per Andrea Mountbatten-Windsor, fratello minore di Re Carlo d'Inghilterra: sarebbe in corso una indagine anche per sospetti reati sessuali ... fanpage.it Caso Epstein, l’ex principe Andrea investigato anche per sospetti reati sessualiGli agenti stanno valutando le accuse secondo cui Epstein avrebbe inviato una donna non britannica nel Regno Unito nel 2010 ... italpress.com