Savignano il consiglio comunale dei ragazzi chiude il mandato con la rendicontazione dei progetti
Stamattina, mercoledì 20 maggio, si è tenuta l’ultima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi in Sala Allende. Durante l’incontro, i giovani rappresentanti hanno presentato la rendicontazione dei progetti realizzati nel corso del mandato, concluso con questa riunione. La seduta ha visto la partecipazione di membri del consiglio, che hanno illustrato le attività svolte e i risultati raggiunti. La sessione ha segnato la chiusura ufficiale del percorso di questa assemblea giovanile.
Si è svolta stamane, mercoledì 20 maggio, in Sala Allende l’ultima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi. Nell’occasione i presidenti delle Commissioni Sport e tempo libero Olti Gjygli, vicesindaco dei ragazzi, Scuola, cultura, cittadinanza attiva e solidarietà Evi Marku e Ambiente, Antonio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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