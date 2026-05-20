Savignano il consiglio comunale dei ragazzi chiude il mandato con la rendicontazione dei progetti

Stamattina, mercoledì 20 maggio, si è tenuta l’ultima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi in Sala Allende. Durante l’incontro, i giovani rappresentanti hanno presentato la rendicontazione dei progetti realizzati nel corso del mandato, concluso con questa riunione. La seduta ha visto la partecipazione di membri del consiglio, che hanno illustrato le attività svolte e i risultati raggiunti. La sessione ha segnato la chiusura ufficiale del percorso di questa assemblea giovanile.

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