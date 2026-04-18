Nella 33esima giornata di Serie A, allo stadio 'Olimpico' si è disputato il match tra Roma e Atalanta, terminato con un pareggio di 1-1. I gol sono stati segnati nel corso della partita, influenzando la posizione delle due squadre in classifica. La partita si è conclusa senza vincitori, lasciando le speranze di qualificazione in Champions League più lontane per la squadra romana.

È terminato 1-1 Roma-Atalanta, match della 33esima giornata del campionato di Serie A che si è giocato allo stadio 'Olimpico'. I gol nel primo tempo. Ospiti avanti con Krstovic al 12'. La squadra di Gasperini ha trovato il pareggio al 45' con un gol di Hermoso. Lo stesso Hermoso, nella ripresa, ha sfiorato il gol del 2-1 colpendo la traversa con un colpo di testa. Con questo punto la Roma sale a quota 58 punti in classifica e aggancia il Como al quinto posto. L'Atalanta resta settima a quota 54.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roma, finisce 1 a 1 con l'Atalanta: ora la Champions League si allontana

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La Roma del grande ex Gasperini sbatte contro l'Atalanta e si allontana dalla Champions League - facebook.com facebook

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