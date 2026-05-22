Sarri ha scelto l’Atalanta per non avere l’ossessione di vincere Pedullà

Da ilnapolista.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico ha deciso di trasferirsi alla squadra bergamasca, motivato dalla volontà di evitare pressioni legate alla vittoria. Nel frattempo, si apprende che il rapporto tra il Napoli e l’allenatore sarà interrotto al termine della stagione. La società partenopea aveva inizialmente considerato altre opzioni, ma ha poi scelto di non rinnovare il contratto con il tecnico. Questi dettagli sono stati resi noti attraverso fonti ufficiali e comunicati interni.

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Il Napoli e Antonio Conte si separeranno a fine campionato. Gli azzurri avevano pensato a un ritorno di Maurizio Sarri in panchina, ma il tecnico è vicino a lasciare la Lazio e firmare con l’Atalanta; per questo, le alternative ad oggi rimangono Max Allegri e Vincenzo Italiano, con il secondo più papabile del primo. Sarri si allontana dal Napoli, Allegri e Italiano rimangono le alternative. Il giornalista Alfredo Pedullà ha dichiarato sul suo canale YouTube: “ 27 maggio 2025 l’Atalanta ci prova per Sarri, poi decide di prendere Juric. E’ cambiato tanto ora dal punto di vista del management (Giuntoli, Pompilio), rivoluzione, quindi l’Atalanta ha fatto una scelta: Sarri, una scelta condivisa e ricambiata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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