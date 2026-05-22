Il tecnico ha deciso di trasferirsi alla squadra bergamasca, motivato dalla volontà di evitare pressioni legate alla vittoria. Nel frattempo, si apprende che il rapporto tra il Napoli e l’allenatore sarà interrotto al termine della stagione. La società partenopea aveva inizialmente considerato altre opzioni, ma ha poi scelto di non rinnovare il contratto con il tecnico. Questi dettagli sono stati resi noti attraverso fonti ufficiali e comunicati interni.

Il Napoli e Antonio Conte si separeranno a fine campionato. Gli azzurri avevano pensato a un ritorno di Maurizio Sarri in panchina, ma il tecnico è vicino a lasciare la Lazio e firmare con l’Atalanta; per questo, le alternative ad oggi rimangono Max Allegri e Vincenzo Italiano, con il secondo più papabile del primo. Sarri si allontana dal Napoli, Allegri e Italiano rimangono le alternative. Il giornalista Alfredo Pedullà ha dichiarato sul suo canale YouTube: “ 27 maggio 2025 l’Atalanta ci prova per Sarri, poi decide di prendere Juric. E’ cambiato tanto ora dal punto di vista del management (Giuntoli, Pompilio), rivoluzione, quindi l’Atalanta ha fatto una scelta: Sarri, una scelta condivisa e ricambiata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri ha scelto l’Atalanta per non avere l’ossessione di vincere (Pedullà)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sarri, Pedullà: l’Atalanta offre più del Napoli (c’è speranza?)

Leggi anche: Sarri-Napoli, Pedullà: “Non è convinto. Spinge l’Atalanta, c’è anche il Fenerbahce”

#Sarri ha scelto l' #Atalanta. Il #Napoli aveva fatto il possibile per riportare Maurizio Sarri in panchina, l’allenatore toscano non ha mai sciolto definitivamente le riserve sul ritorno all’ombra del Vesuvio. @CorSport x.com

Zazzaroni: Sarri ha scelto l'Atalanta, dubbio Italiano. Spalletti e Allegri: futuro incertoNelle prossime settimane potremmo assistere a un vero e proprio valzer di panchine. Diversi allenatori lasceranno infatti i loro attuali club per approdare altrove. Chi cambierà certamente il tecnico ... msn.com

CorSera: La Lazio avvisa l'Inter in vista della finale di Coppa Italia: La coppa sarà nostra. La squadra di Sarri era già concentrata sulla finale di mercoledì durante la sconfitta in campionato contro l'Inter, ma la fiducia resta alta. Alcuni giocatori hanno promess reddit

Lazio, ci risiamo: Sarri dice addio, ma questa volta il finale sarà differenteSognava un finale diverso? Sicuramente. Avrebbe voluto proseguire la sua carriera nella Lazio? Lo ha detto più volte, coltivando quel sogno di allenare nel 'Maestrelli', uno Stadio Flaminio riqualific ... lalaziosiamonoi.it