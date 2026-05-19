Sul fronte delle trattative di mercato, l’Atalanta avrebbe messo sul tavolo un’offerta superiore a quella del Napoli per il tecnico che attualmente guida la Lazio. La questione riguarda la possibile sostituzione di Antonio Conte sulla panchina partenopea, con Maurizio Sarri come candidato principale. Secondo alcune fonti, l’allenatore della Lazio sarebbe ancora in corsa per un ritorno in una società con cui ha già collaborato in passato, ma la presenza di un’offerta più alta da parte dell’Atalanta potrebbe modificare gli equilibri.

Tra Sarri e il Napoli pare che non sia ancora chiusa. Pare. Perché il tecnico della Lazio è nettamente il favorito nella successione ad Antonio Conte. De Laurentiis lo avrebbe individuato come l’uomo giusto per affrontare le prossime due stagioni. Però il Napoli non è l’unico club che sta corteggiando Sarri (che evidentemente sta vivendo una seconda giovinezza pallonara). C’è anche l’Atalanta di Giuntoli che – racconta Alfredo Pedullà giornalista molto informato sulle vicende di casa Sarri – ha offerto più del Napoli. Adesso non sappiamo se De Laurentiis pareggerà l’offerta o se lascerà andare il tecnico. Sarri deve scegliere: una squadra pronta e già forte oppure un nuovo ciclo?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri, Pedullà: l’Atalanta offre più del Napoli (c’è speranza?)

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