Sarabanda Celebrity torna su Italia 1 | cast giochi e tutto sulla prima puntata del 21 maggio

Il quiz musicale Sarabanda Celebrity tornerà in onda su Italia 1 con la prima puntata prevista per il 21 maggio. La trasmissione vede protagonisti personaggi noti che si sfidano in giochi legati al mondo della musica. La scorsa estate aveva riscosso un riscontro positivo e ora si appresta a riproporsi in prima serata. I dettagli sul cast e le modalità di partecipazione sono stati annunciati, mentre il pubblico si prepara a seguire le nuove sfide tra i vip.

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I quiz musicali in prima serata continuano a conquistare il pubblico italiano, e dopo il discreto successo della scorsa estate, Sarabanda Celebrity si prepara a una nuova tornata di sfide tra vip. Da giovedì 21 maggio, Enrico Papi tornerà alla conduzione del format prodotto da Banijay Italia, promettendo una formula che mixa i giochi storici del programma con diverse novità pensate per questa edizione celebrity. Scopriamo i dettagli. Sarabanda Celebrity: otto vip divisi in due squadre. Il meccanismo resta quello collaudato: otto celebrità si sfideranno a colpi di intuito musicale, memoria e rapidità, divise in due squadre da quattro concorrenti ciascuna. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Sarabanda Celebrity torna su Italia 1: cast, giochi e tutto sulla prima puntata del 21 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sarabanda Celebrity torna su Italia 1 giovedì 21 maggio 2026 Sarabanda Celebrity torna su Italia 1: tutte le novità dell’edizione 2026Enrico Papi e Sarabanda sono un binomio praticamente inscindibile, e a distanza di quasi trent’anni dalla nascita del programma, il conduttore romano... Sarabanda Celebrity torna su Italia 1 giovedì 21 maggio 2026 con tutta l’energia di Enrico Papi! Personaggi famosi, sfide musicali, hit da indovinare e tanto divertimento in prima serata #SarabandaCelebrity #Sarabanda #EnricoPapi #Italia1 #TVShow # x.com Il grande ritorno di Sarabanda Celebrity: Enrico Papi guida la sfida musicale su Italia 1Sarabanda Celebrity torna dal 21 maggio su Italia 1 con Enrico Papi, nuove sfide e otto celebrità in gara per un revival imperdibile del celebre quiz musicale. megamodo.com Enrico Papi torna con Sarabanda Celebrity dal 21 maggioEnrico Papi torna con Sarabanda Celebrity dal 21 maggio: torna l'appuntamento con lo storico quiz musicale di Italia 1 ... tgcom24.mediaset.it