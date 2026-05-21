Questa sera, giovedì 21 maggio, torna in onda su Italia 1 la nuova edizione di Sarabanda Celebrity, il game show musicale condotto da Enrico Papi. Tra i partecipanti ci sono Rettore, Elisabetta Gregoraci, Anna Tatangelo e Fabio Fognini. La trasmissione presenta una sfida tra personaggi noti dello spettacolo e dello sport, con il gioco che si svolge in prima serata. La puntata inaugura questa stagione con un cast di concorrenti che si alterneranno durante le diverse serate.

Parte questa sera, giovedì 21 maggio, la nuova edizione di Sarabanda Celebrity, il game show musicale della prima serata di Italia 1 condotto da Enrico Papi. Il cast del 21 maggio 2026. Come sempre, otto celebrità, suddivise in due squadre, gareggeranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti in una serie di giochi. L’obiettivo è accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. La prima puntata non vedrà più un confronto tra uomini e donne, ma una sfida tra due team misti composti rispettivamente da: Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini e Violante Placido; e da Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini e Roberto Lipari. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sarabanda Celebrity torna con Rettore, Elisabetta Gregoraci, Anna Tatangelo e Fabio Fognini

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