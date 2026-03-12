Tommaso Cerno | Preferisco essere Giuda che Gesù se al Tg2 sanno fare meglio di me mi faccio da parte

Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale, è al centro di discussioni dopo aver annunciato il suo passaggio a una trasmissione su Rai2 subito dopo il telegiornale. La scelta ha suscitato critiche riguardo ai costi e alla presunta propaganda al governo nelle settimane precedenti al referendum. Cerno ha dichiarato di preferire essere come Giuda piuttosto che Gesù, offrendo una dichiarazione forte sulla sua posizione.

Tommaso Cerno è il nome più dibattuto del momento. Il direttore del Il Giornale, ora è in tv con una striscia informativa su Rai2 post telegiornale, altamente criticata per i costi per la propaganda al governo a poche settimane del referendum, oltre che per gli ascolti. Si racconta in questa intervista a Fanpage.it.