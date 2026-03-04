Sal Da Vinci e l'amore per la moglie Paola Pugliese | Vicino a me quando non avevamo soldi e vivevo il fallimento

Sal Da Vinci ha condiviso un episodio del passato in cui si trovava ad affrontare momenti difficili, caratterizzati da poche risorse economiche e da un lavoro instabile. Durante quel periodo, l’artista si trovava spesso a vivere sentimenti di sconforto e frustrazione, ma ha sottolineato anche l’importanza della presenza della moglie, Paola Pugliese, che gli è stata vicina in quei momenti.

Sal Da Vinci, ovazione all’estero dopo Sanremo (e polemiche): ‘Per Sempre Sì’ può davvero vincere Eurovision 2026. PerchéLa canzone che ha trionfato al Festival sta riscuotendo sempre più consensi anche al di fuori dei confini nazionali: la reazione dei social ... libero.it

Sal Da Vinci annulla la festa oggi a Napoli: è il giorno dei funerali di Domenico Caliendo: «Il bimbo prima di tutto»Da un lato la gioia per un traguardo raggiunto dopo 50 anni di carriera, dall'altro il dolore per la morte di un bambino che è diventato il figlio di tutti. Sal Da Vinci, il ... ilmessaggero.it

Sal Da Vinci sarà ospite del Napoli al Maradona per la sfida contro il Torino A svelarlo è l'edizione napoletana de La Repubblica, secondo cui l'artista ha accettato l'invito della società partenopea I tifosi avranno dunque occasione per omaggiarlo e per ca facebook

Sal Da Vinci, “Per sempre sì” domina le classifiche globali #news x.com