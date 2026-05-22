Sapio cresce in Europa acquisita la francese Experf

Il Gruppo Sapio ha annunciato di aver concluso un accordo per l'acquisto di New Medical Concept, controllata del gruppo francese Bastide. La società si occupa di fornire servizi di infusione e nutrizione a domicilio. La transazione rappresenta un passo importante per l'espansione del gruppo in Europa. L'operazione è stata finalizzata recentemente e riguarda un'azienda specializzata in servizi sanitari domiciliari. Nessun dettaglio finanziario è stato comunicato pubblicamente in questa fase.

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Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute ) - Il Gruppo Sapio ha siglato un accordo per l'acquisizione dal gruppo francese Bastide di New Medical Concept, holding del gruppo Experf, società specializzata nei servizi di infusione e nutrizione domiciliare. L'operazione - informa una nota - consente a Sapio di posizionarsi in Francia come uno dei principali attori nell'ambito della terapia infusionale domiciliare e di rafforzare la propria leadership nella nutrizione domiciliare. Due servizi fondamentali per la gestione di pazienti cronici e fragili, che permettono la somministrazione di farmaci e nutrienti direttamente a casa, migliorando la qualità della vita, riducendo il ricorso all'ospedalizzazione ma garantendo al tempo stesso una continuità di cura tra ospedale e domicilio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sapio cresce in Europa, acquisita la francese Experf ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Gruppo Fassi cresce negli Usa: acquisita la Fascan InternationalFassi Group, leader globale nella progettazione e costruzione di soluzioni per l’elevazione con oltre 60 anni di storia, acquisisce il 100% di Fascan... Leggi anche: La destra cresce in tutta Europa ma il fascismo non c'entra