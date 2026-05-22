In Europa, i partiti di destra mostrano un rafforzamento evidente, con risultati elettorali che evidenziano questa crescita. La presenza di forze politiche di questa area si fa più consistente in diversi paesi, mentre le forze di sinistra continuano a concentrarsi sulla narrazione di un declino del conservatorismo nazionale. Non ci sono collegamenti ufficiali tra questa espansione e ideologie fasciste, che rimangono distinte dalle posizioni più moderate della destra attuale. La situazione politica europea si caratterizza quindi per un rafforzamento delle forze di destra senza coinvolgimenti di natura totalitaria.

Le destre in Europa si rafforzano. Il dato è indubbio, nonostante la sinistra nostrana resti impegnata nella propaganda antimeloniana e cerchi di disegnare un tramonto del conservatorismo italiano. Nel Regno Unito il partito di Farage ha ottenuto risultati storici alle amministrative, in Andalusia in Spagna hanno vinto Vox e i popolari, in Germania Afd secondo i sondaggi è il primo partito attestandosi tra il 27 e il 28%. In Francia al tramonto del macronismo corrisponde una rinnovata centralità del Rassemblement national di Marine Le Pen. Ora appare assai difficile considerare tutta questa massa di elettori come una schiera di “risentiti” mossi da paure alimentate ad arte dalla propaganda delle destre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La destra cresce in tutta Europa ma il fascismo non c'entra

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