I Carabinieri Forestali di Avellino hanno sequestrato un autolavaggio a Sant’Andrea di Conza e denunciato il titolare. Durante i controlli, è stato accertato che l’attività aveva effettuato scarichi di acque reflue industriali nella rete pubblica. Il procedimento ha portato alla sospensione dell’attività e alla denuncia dell’operatore per violazione delle normative ambientali. L’intervento si inserisce in una serie di controlli finalizzati a tutelare la qualità delle acque e il rispetto delle regole ambientali nella zona.

I Carabinieri Forestali di Avellino hanno denunciato il titolare di un autolavaggio e sequestrato l’attività: contestato lo scarico di acque reflue industriali nella pubblica fognatura.. SANT’ANDREA DI CONZA (AV) – I Carabinieri Forestali hanno denunciato il titolare di un autolavaggio a Sant’Andrea di Conza e posto sotto sequestro l’intera attività. L’operazione rientra nell’ambito dei controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali condotti nella provincia di Avellino. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, i militari del Nipaaf e del Nucleo Carabinieri Forestale di Lioni, insieme ai colleghi della linea territoriale, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente un uomo di 50 anni del posto, titolare dell’attività. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sant’Andrea di Conza, sequestrato un autolavaggio: denunciato il titolare per scarico di reflui industriali

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