Avella contrasto ai reati ambientali | denunciato un artigiano 45enne

Durante controlli mirati alla prevenzione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino e i colleghi della linea territoriale hanno identificato e denunciato un artigiano di 45 anni. L'operazione ha portato alla segnalazione dell’uomo alla competente Autorità Giudiziaria, in relazione a presunte irregolarità relative alla tutela ambientale. Le verifiche sono state condotte in un’area soggetta a controlli specifici per la tutela del patrimonio naturale.

Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, deferivano in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, il titolare di un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Rotondi, contrasto ai reati ambientali: denunciato un imprenditoreNello specifico gli operanti accertavano che l’attività veniva esercitata in assenza di autorizzazione unica ambientale ed in assenza di... Sirignano, contrasto ai reati ambientali: sequestrata un'aziendaNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte... Contenuti di approfondimento Contrasto ai reati economici: firmato protocollo tra Polizia e corpi sociali intermediIl capo della Polizia Vittorio Pisani e il presidente dell’associazione Rule of law & society Mario Carlo Ferrario hanno sottoscritto, al palazzo del Viminale, un protocollo d’intesa per promuovere la ... poliziadistato.it Vibo Valentia, protocollo d'intesa sul contrasto a frodi e reati economiciA Vibo Valentia Procura, Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate insieme per potenziare congiuntamente il contrasto ai reati tributari e più in genere in materia economico-finanziaria. Questo lo ... rainews.it