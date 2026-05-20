Così con la mia applicazione racconto Santa Sofia ai turisti

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle 20, nella saletta Anpi - Ancr di piazza Garibaldi 12, si terrà la presentazione di ‘SantaSofiainApp - Santa Sofia prende vita’. L’evento riguarda un’applicazione sviluppata per raccontare la storia e le caratteristiche della chiesa di Santa Sofia ai visitatori. Verrà illustrato come l’app possa offrire informazioni e contenuti digitali per arricchire la visita e migliorare l’esperienza dei turisti. La presentazione si svolge in un luogo vicino alla chiesa stessa.

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Sarà presentata questa sera alle 20, nella saletta Anpi - Ancr di piazza Garibaldi 12, a Santa Sofia, ‘SantaSofiainApp - Santa Sofia prende vita’. Si tratta di una applicazione web creata per i cittadini, le attività e i turisti. A progettarla e realizzarla è stato Luca Clun (foto), 50 anni, originario di Milano, consulente marketing, creator digitale, life e business coach, che da ormai cinque anni vive e lavora nel paese bidentino. "Ho creato questA APp per raccontare e far conoscere la bellezza di Santa Sofia – spiega Luca nel suo ufficio al primo piano dell’edificio di proprietà della Coop reduci combattenti e partigiani – e raccontarla in modo organico e unitario con lo sguardo di chi viene da fuori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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