A Feltre, iniziano i lavori di riqualificazione delle rotatorie, con l’intervento di soggetti privati. Le prime zone coinvolte sono alcune aree strategiche della città, dove saranno realizzate installazioni e interventi decorativi. Le modifiche riguardano principalmente il decoro delle rotatorie, con l’obiettivo di migliorare la visibilità e l’aspetto complessivo delle intersezioni. Questi interventi sono parte di un progetto che coinvolge partner privati, senza alterare le funzioni di circolazione stradale.

? Punti chiave Quali sono le prime zone di Feltre che cambieranno volto?. Come influenzerà la visibilità dei privati il decoro delle rotatorie?. Chi potrà partecipare al secondo bando previsto per fine estate?. Perché l'amministrazione ha scelto di affidare il verde ai cittadini?.? In Breve Prime aree assegnate a Vigili del Fuoco, Via Vignigole, Cellarda, Ospedale e Foen.. Consigliere Slongo coordina il processo per le aree in attesa di gestione.. Secondo bando per zone Fusinetta, Industrie, Tonin, Pasquer, Altanon, Stadio e Ponte Tomo.. Scadenza per nuove proposte di arredo urbano fissata entro la fine dell'estate.. La Giunta di Feltre ha... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Feltre, le rotatorie si prendono cura: arrivano i primi privati

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