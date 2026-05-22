Nella giornata di oggi, migliaia di fedeli si sono radunati in prossimità del santuario per partecipare alla benedizione delle rose e al corteo. Fin dalle prime ore del mattino, le autorità hanno messo in atto misure di sicurezza e gestione del flusso di persone per garantire l’ordine durante l’afflusso. Il momento più atteso del pomeriggio prevede la benedizione delle rose, seguita dal corteo che attraversa le vie del quartiere. La presenza di numerosi partecipanti ha richiesto un coordinamento accurato da parte delle forze dell’ordine.

? Domande chiave Cosa accadrà durante il momento più atteso del pomeriggio?. Come hanno gestito l'enorme affluenza di persone fin dal mattino?. Chi accompagnerà il simulacro della santa durante il corteo?. Perché migliaia di persone arrivano da comuni lontani per questo rito?.? In Breve Partecipazione massiccia di fedeli dai vari quartieri e dai comuni limitrofi.. Benedizione delle rose come momento centrale della mattinata presso la chiesa.. Corteo pomeridiano con simulacro, autorità religiose e membri delle confraternite.. Evento identitario che coinvolge l'intero territorio e le botteghe del borgo.. Migliaia di fedeli hanno raggiunto la Chiesa di Santa Rita questa mattina per le celebrazioni in onore della santa dei casi impossibili, in attesa della grande processione prevista per il pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Rita, migliaia di fedeli per la benedizione delle rose e il corteo

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Verso la visita del Papa: a Pavia migliaia di fedeli per la festa di Santa Rita

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