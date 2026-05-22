Sanità Trentino | il primato Italia per visite private negli ospedali

In Trentino, le visite private negli ospedali rappresentano circa il 70% delle attività cardiologiche, un dato superiore alla media nazionale. Questa percentuale evidenzia una forte presenza di pazienti che scelgono di pagare direttamente per le prestazioni, rispetto ai sistemi di finanziamento pubblici. La differenza tra il modello sanitario trentino e quello di Bolzano si riflette in questa prevalenza di visite private, anche se i motivi specifici di questa distinzione non sono stati chiariti.

? Punti chiave Perché la cardiologia trentina registra un tasso di visite private del 70%?. Come si spiega il divario tra il modello Trentino e quello di Bolzano?. Chi sono i responsabili della gestione delle prestazioni intramoenia in Asuit?. Quali conseguenze avrà questa deriva privatistica sull'accesso alle cure per tutti?.? In Breve In cardiologia le visite intramoenia raggiungono il 70%, in ginecologia superano il 53%.. Filippo Degasperi di Onda e i consiglieri PD criticano la gestione di Antonio Ferro.. Bolzano registra solo l'1,8% di prestazioni intramoenia contro il 12,2% del Trentino.. Claudio Cia di Forza Italia denuncia carenze di programmazione nella gestione dell'Asuit. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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