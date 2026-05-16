Sanità in Trentino | le visite urgenti sono solo una su tre
In Trentino, solo una visita urgentesu tre viene effettivamente effettuata, sollevando domande sul funzionamento del sistema sanitario locale. Recenti dati indicano che le impegnative scadono prima di poter fissare un appuntamento, creando difficoltà per chi necessita di assistenza immediata. La riduzione delle visite urgenti e le scadenze anticipate delle impegnative sono temi al centro del dibattito, senza che siano ancora state fornite risposte definitive circa le cause di queste criticità.
? Domande chiave Come influiscono i nuovi cali sui codici di priorità massima?. Perché le impegnative scadono prima di ricevere l'appuntamento?. Chi gestirà il monitoraggio dei servizi specialistici per i minori?. Quanto incide il ricorso al privato sulla salute delle famiglie?.? In Breve Codici U scesi dal 48,1% di febbraio al 36,4% di aprile 2026.. Codici B calati dal 59,8% di febbraio al 37,2% di aprile 2026.. Codici D crollati dal 67,6% di gennaio al 40,3% di aprile 2026.. Prestazioni entro 120 giorni scese dall'88,2% al 67,7% nel periodo considerato.. Le liste d’attesa della sanità trentina mostrano un peggioramento critico nei mesi di marzo e aprile 2026, con i tempi per le visite urgenti che non riescono più a rispettare le scadenze cliniche previste. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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