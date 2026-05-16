Sanità in Trentino | le visite urgenti sono solo una su tre

In Trentino, solo una visita urgentesu tre viene effettivamente effettuata, sollevando domande sul funzionamento del sistema sanitario locale. Recenti dati indicano che le impegnative scadono prima di poter fissare un appuntamento, creando difficoltà per chi necessita di assistenza immediata. La riduzione delle visite urgenti e le scadenze anticipate delle impegnative sono temi al centro del dibattito, senza che siano ancora state fornite risposte definitive circa le cause di queste criticità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui