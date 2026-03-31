Due persone sono state arrestate a Lecce nell’ambito di un’indagine sulla gestione di visite private in un ospedale pubblico. Le autorità hanno accertato che un medico e un’infermiera avevano organizzato un sistema parallelo, all’interno della struttura pubblica, dedicato a prestazioni private. L’indagine ha portato al fermo delle due persone coinvolte.

LECCE – Un sistema sanitario parallelo, gestito all’interno delle strutture pubbliche ma a fini puramente privati. È quanto scoperto dai carabinieri del Nas di Lecce, il Nucleo antisofisticazione e sanità che, all’alba di oggi, hanno fatto scattare gli arresti domiciliari per un dirigente medico e un’infermiera accusati a vario titolo di peculato, truffa aggravata, falso e accesso abusivo ai sistemi informatici. L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Giulia Proto, su richiesta della pubblica ministera Maria Vallefuoco. L’operazione nasce da una vasta attività di monitoraggio sulle attività libero-professionali intramoenia - avviata a metà del 2025 e durata meno di un anno - dal Comando tutela della salute di Roma. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Sanità, "visite private" in ospedale: in arresto medico e infermiera a Lecce

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