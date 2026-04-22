San Giorgio d' oro 2026 ecco chi sono i cavalieri reggini illustri | i nomi dei premiati

Da reggiotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuta nel Teatro Cilea la consegna del San Giorgio d’oro 2026, riconoscimento che rappresenta la massima onorificenza della città. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi presenti, tra cui i premiati che hanno ricevuto l’ambita distinzione. La manifestazione si inserisce nei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, aprendo ufficialmente le celebrazioni cittadine.

Si è svolta in un gremito Teatro Cilea la cerimonia del San Giorgio d’oro, la più alta onorificenza cittadina che apre i festeggiamenti del Santo Patrono. Quest’anno l’elenco dei premiati è stato particolarmente variegato, includendo figure di diversi ambiti professionali, sociali, culturali e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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