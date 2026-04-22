San Giorgio d' oro 2026 ecco chi sono i cavalieri reggini illustri | i nomi dei premiati

Si è tenuta nel Teatro Cilea la consegna del San Giorgio d’oro 2026, riconoscimento che rappresenta la massima onorificenza della città. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi presenti, tra cui i premiati che hanno ricevuto l’ambita distinzione. La manifestazione si inserisce nei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, aprendo ufficialmente le celebrazioni cittadine.

Si è svolta in un gremito Teatro Cilea la cerimonia del San Giorgio d’oro, la più alta onorificenza cittadina che apre i festeggiamenti del Santo Patrono. Quest’anno l’elenco dei premiati è stato particolarmente variegato, includendo figure di diversi ambiti professionali, sociali, culturali e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Galà dello sport pisano 2026. Ecco tutti i nomi dei premiatiCentinaia di premiati e i loro accompagnatori hanno grenito il salone storico della Stazione Leopolda per il Gala dello sport pisano 2026, durante il... Chi porterà la bandiera olimpica a San Siro e a Cortina? Ecco tutti i nomi degli atleti a cinque cerchi dei 5 continentiMilano, 2 febbraio 2026 – Svelati i nomi dei portabandiera che accompagneranno la bandiera olimpica durante la cerimonia di apertura dei Giochi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Notizie - Cerimonia di conferimento del San Giorgio d’Oro 2026 al Teatro F. Cilea - mercoledì 22 aprile; Reggio Calabria conferisce il premio San Giorgio D'Oro 2026 alla memoria dell'ing. Gino Zani; Al Presidente INPS Gabriele Fava il Premio San Giorgio d'Oro della Città di Reggio Calabria; Festa di San Giorgio tra ritardi e disguidi, il Comune ammette l’errore: ora è corsa contro il tempo. San Giorgio d’Oro 2026, cerimonia al Cilea: tra i premiati anche Plastic Free RcL'attore Marcello Fonte, lo storico medico della Reggina Pasquale Favasuli e l'ex presidente f.f. della Regione Calabria tra i premiati. Accolta la proposta di CityNow, doveroso il riconoscimento a Pl ... citynow.it San Giorgio d’Oro 2026, a Reggio Calabria il premio a chi costruisce il futuroDal medico Martino all’attore Fonte fino alla memoria di Gino Zani, storie diverse unite da un legame che non si spezza ... corrieredellacalabria.it Rallentamenti e code sulla SS16 direzione sud a Bari San Giorgio - facebook.com facebook La festa di San Giorgio e la tradizione popolare: la sfilata e la benedizione dei cavalli, la Ballata del Santo, il Martiriu, le processioni, e la musica. Piana degli Albanesi · – Modica · Ragusa Ibla · - x.com